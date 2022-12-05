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Зеленский назвал регионы, где происходит больше всего отключений света

Зеленский назвал регионы, где происходит больше всего отключений света

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в вечерней сводке сообщил, в каких регионах было введено больше отключений света, пишет УНН.

Цитата

"Энергетики сразу начали восстановительные работы. Максимум усилий – в центральных областях Украины, в Одесской области, в Запорожской и Харьковской областях. Во многих регионах – для стабилизации системы – пришлось перейти к аварийным отключениям. От Закарпатья до Киевской области, от Кировоградской до Сумской и Харьковской областей.

Больше отключений по состоянию на этот вечер – Винницкая, Киевская, Житомирская, Днепропетровская, Одесская, Хмельницкая и Черкасская. Но сделаем все, чтобы вернуть стабильность", - заявил президент.

Напомним

В НЭК "Укрэнерго" заявили, что для сохранения баланса между производством и потреблением электроэнергии во всех областях Украины будет введен режим аварийных отключений.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, энергетика, война, электроэнергия, Владимир Зеленский
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