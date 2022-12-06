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Удары рф по Украине циничны и неэффективны против украинского духа и решительности - посол Великобритании

Удары рф по Украине циничны и неэффективны против украинского духа и решительности - посол Великобритании

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс назвала российские ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины жестокими и циничными, передает УНН.

Цитата

"Ракетные удары россии по гражданской энергетической инфраструктуре Украины являются жестокими, циничными и неэффективными против украинского духа и решительности", - написала она в Twitter.

Напомним 

Вчера, 5 декабря, Воздушные силы отразили массированный ракетный удар рф по Украине: сбито более 60 из более 70 ракет оккупантов.

Источник: УНН
Теги: посол
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