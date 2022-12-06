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24 страны ЕС имеют предложения по обучению украинских военных - Боррель

24 страны ЕС имеют предложения по обучению украинских военных - Боррель

Жозеп Боррель

КИЕВ. 6 декабря. УНН. 24 страны Европейского Союза предоставили свои предложения по обучению украинских военных в рамках военной тренировочной миссии ЕС. Об этом Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил в своем блоге от 4 декабря, пишет УНН.

Цитата

"Наша миссия будет обучать 15 000 украинских солдат с бюджетом в 107 миллионов евро на ее начальный двухлетний мандат. Обучение будет проводиться в разных странах ЕС: 24 страны-члены выдвинули более 100 предложений по учебным модулям, которые находятся на рассмотрении, чтобы убедиться, что они отвечают потребностям Украины", - сообщил Боррель.

Детали

По словам главы дипломатии ЕС, на сегодняшний день продолжается пятнадцать модулей с 1125 украинскими военнослужащими и уже завершено девять модулей с 377 военнослужащими.

Дополнение

В ЕС официально запустили военную тренировочную миссию для Украины 14 ноября.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, учения, помощь
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