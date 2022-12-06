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"Отстаивают правду, а потому и будущее Украины": Зеленский поблагодарил ВСУ

"Отстаивают правду, а потому и будущее Украины": Зеленский поблагодарил ВСУ

Владимир Зеленский

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в День Вооруженных сил Украины поблагодарил защитников и защитниц, которые отстаивают правду, а потому и будущее Украины, передает УНН.

Цитата

«Наши Вооруженные Силы защищают родную землю, а это дает сильнейшую мотивацию из возможных. Сражаются за свободу, а это всегда умножает всякую силу. Отстаивают правду, а потому и будущее Украины. Гордимся, восхищаемся, спасибо. Каждому и каждой! С большим уважением – Президент Украины. Слава ВСУ! Слава Украине!» - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Сегодня, 6 декабря, Украина отмечает День Вооруженных Сил Украины. 

Министр обороны Украины Алексей Резников поздравил защитников и защитниц с Днем Вооруженных Сил Украины и подчеркнул, что украинские военные – опора государственности.

Источник: УНН
Теги: ВСУ, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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