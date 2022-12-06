Новости: Политика
6 декабря 2022, 09:22 • Анна Мурашко • 6690
Совбез ООН проведет заседание по безопасности Украины
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Сегодня Совет безопасности ООН проведет заседание по ситуации в Украине, передает УНН со ссылкой на сайт ООН.
Детали
Как отметили, 6 декабря Совет безопасности ООН соберется, чтобы обсудить поддержку мира и безопасности Украины.
Напомним
Независимая международная комиссия ООН по расследованию военных преступлений россии заявила о разрушительном влиянии войны на украинских детей.
В результате полномасштабного вторжения россии в Украине пострадало уже более 1296 детей.
В МВД сообщили, что по состоянию на 5 декабря из-за российских оккупантов погибло больше 9400 мирных жителей, около 6800 – получили ранения.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram