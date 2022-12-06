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Новости: Политика
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Совбез ООН проведет заседание по безопасности Украины

Совбез ООН проведет заседание по безопасности Украины

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Сегодня Совет безопасности ООН проведет заседание по ситуации в Украине, передает УНН со ссылкой на сайт ООН.

Детали

Как отметили, 6 декабря Совет безопасности ООН соберется, чтобы обсудить поддержку мира и безопасности Украины.

Напомним

Независимая международная комиссия ООН по расследованию военных преступлений россии заявила о разрушительном влиянии войны на украинских детей.

В результате полномасштабного вторжения россии в Украине пострадало уже более 1296 детей.

В МВД сообщили, что по состоянию на 5 декабря из-за российских оккупантов погибло больше 9400 мирных жителей, около 6800 – получили ранения.

Источник: УНН
Теги: ООН, Украина, война
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