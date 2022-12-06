Совбез ООН проведет заседание по безопасности Украины

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Сегодня Совет безопасности ООН проведет заседание по ситуации в Украине, передает УНН со ссылкой на сайт ООН.

Детали

Как отметили, 6 декабря Совет безопасности ООН соберется, чтобы обсудить поддержку мира и безопасности Украины.

Напомним

Независимая международная комиссия ООН по расследованию военных преступлений россии заявила о разрушительном влиянии войны на украинских детей.