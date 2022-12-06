Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,74 0,1957 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Зачем путину ЧВК "Вагнер" и как решение признать их террористической организацией повлияет на россию - рассказал эксперт
Зачем путину ЧВК "Вагнер" и как решение признать их террористической организацией повлияет на россию - рассказал эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8820

Глава дипломатии ЕС предложил не спешить с гарантиями безопасности россии

Глава дипломатии ЕС предложил не спешить с гарантиями безопасности россии

Жозеп Боррель

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Окончание войны в Украине должно быть осуществлено, в частности, с предоставлением гарантий безопасности для Украины, а в отношении россии "мы поговорим об этом позже". Об этом заявил Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 5 декабря, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Цитата

"Окончание войны должно быть осуществлено в соответствии с международным правом", — заявил Боррель в Париже в понедельник во время симпозиума, организованного европейским институтом Жака Делора, уточнив, что речь идет о выплате репараций москвы, приговоре по военным преступлениям, выводе войск и "гарантии безопасности Украины".

"Для россии мы поговорим об этом позже", - добавил он после недавних заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях москве.

Детали

В своем выступлении Боррель также отметил, что "москва не может выиграть войну, но может уничтожить Украину", имея в виду стратегию российских ударов по украинской инфраструктуре, в том числе энергетической.

"Они делали это в Сирии, в Чечне, у них есть опыт", — сказал он, а чуть позже добавил, что чем больше разрушают Украину, "тем больше Украина завоевывает свое место в ЕС (…) Это записано. История решила за нас".

Напомним

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Запад должен подумать над гарантиями безопасности для россии, если владимир путин согласится на переговоры по прекращению войны в Украине.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в ответ на заявление Макрона указал, что демилитаризованная и лишенная ядерного оружия россия – лучшая гарантия мира.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, Украина, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.