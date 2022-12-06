Можно начать с призыва к рф: в МИД ответили Венгрии на заявление о желании двигаться к миру

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В МИД Украины посоветовали Венгрии начать с призыва к россии прекратить войну. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, комментируя заявление государственного секретаря МИД Венгрии о желании двигаться к миру, пишет УНН.

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«Если в Венгрии так хотят двигаться к миру, то можно начать с призыва к россии прекратить войну. Судя по такому количеству встреч с российскими представителями, возможность для такого шага должна была уже найтись», - написал Николенко в Facebook.

Контекст

Государственный секретарь по двустороннему сотрудничеству МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что его страна не будет проводить военных учений для украинских бойцов, поскольку хочет "двигаться к миру, а не войне".