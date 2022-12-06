Зеленский на Донбассе записал видеопоздравление ВСУ

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский у стелы Славянска поздравил с Днем Вооруженных сил Украины. Соответствующее видео распространил в соцсетях, пишет УНН.

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"Самые крепкие. Самые мощные. Самые лучшие. Наши ВСУ", - подписал он видео.

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Президент Украины Владимир Зеленский в День Вооруженных сил Украины поблагодарил защитников и защитниц, которые отстаивают правду, а потому и будущее Украины.