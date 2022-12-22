Пенсионеры могут получить выплаты прямо в супермаркетах: в Минсоцполитики рассказали детали

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Министерство социальной политики Украины сообщило, что правительство во время полномасштабной войны постоянно работает над упрощением процедуры получения пенсий и других социальных выплат. Например, пенсионеры могут получить выплаты прямо на кассах супермаркетов со своих банковских счетов без комиссии, информирует УНН.

Детали

По словам заместителя министра социальной политики Виталия Музыченко, украинцы могут снять наличные со своих банковских счетов на кассах супермаркетов. Такая возможность также распространяется и на пенсионные выплаты.

Отмечается, что не каждый населенный пункт Украины имеет развитую банковскую инфраструктуру, что усложняет процедуру получения средств многим гражданам. Для решения этой проблемы людям предоставлена возможность обналичить не только в банковских отделениях или банкоматах, но и через кассы торговых сетей.

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«При расчете картой можно получить наличные деньги со своего счета. Вы можете в магазине, в котором обслуживаетесь, покупая, заказать до 6 тысяч гривен одноразовую выплату средств. И это происходит без комиссии. Это сервис, который получил распространение и развивается как раз в период войны», - пояснил заместитель.

Дополнение

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) 1 декабря провел плановые перерасчеты пенсий, которые проводятся автоматически без дополнительных обращений пенсионеров.