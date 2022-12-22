За текущий год Украина больше всего экспортировала товаров в Польшу - исследование

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В течение текущего года Украина больше всего экспортировала товаров в Польшу. В то же время, как говорится в исследовании YouControl, за десять месяцев 2022 суммарный экспорт товаров из Украины составляет 36,9 млрд долларов, что означает его сокращение почти на треть, передает УНН.

Детали

В частности, YouControl сравнил прошлогодние данные таможни с показателями 10 месяцев 2022 года. Таким образом, в текущем году суммарный экспорт товаров составил 36,9 млрд долл. (67,7% против января-октября 2021 года) – т.е. произошло его сокращение почти на треть.

Подчеркивается, что отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-октябре этого года выросло в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до 7,05 млрд долларов с 2,69 млрд долларов.

За год экспорт между Украиной и другими странами претерпел существенные изменения. Так, на первое место по объему экспорта из Украины за 10 месяцев 2022 года вышла Польша (более 5,6 млрд долларов или 15,4%).

Китай, который был потребителем украинских товаров №1 в 2021 году, за время войны опустился на 4-е место в рэнкинге топ-экспортеров. Его доля в общем экспорте Украины снизилась вдвое — с 11,8% до 5,3%.

Сократились доли в “экспортном пироге” и таких традиционных потребителей всего украинского, как Италия, Индия, Египет.

Также произошел и обвал официальных поставок Украины в рф, как страну-агрессора — с 5% до 1,3%.

Следовательно, страна-террорист съехала с №5 в рейтинге географических направлений экспорта в №20.

Дополнение

Как стало известно иностранным СМИ, в этом году Сирия резко увеличила импорт пшеницы из временно-оккупированного россией Крыма почти в 20 раз.