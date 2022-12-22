Войска рф обстреляли кассетными боеприпасами громаду на Запорожье, повреждены жилые дома

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Российские оккупанты сегодня утром обстреляли поселок Камышеваха Запорожской области, применив кассетные боеприпасы. По предварительной информации, есть разрушения, жертв нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу территориальной громады.

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«Утром 22 декабря российские оккупанты нанесли удар кассетными боеприпасами по поселку Камышеваха. В результате обстрела повреждены жилые дома. Раненых нет», - говорится в сообщении.



Детали



В ведомстве призвали местных жителей быть внимательными.

Если вы видите остатки боеприпасов или другие подозрительные предметы, ни в коем случае не трогайте их, немедленно сообщите о находке работников ГСЧС (101) или полиции (102)», - пояснили в пресс-службе.

Дополнение

Российские оккупанты 21 декабря обстреляли районы 18 населенных пунктов Запорожской области. По предварительной информации, есть разрушение инфраструктуры.