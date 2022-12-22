Новости: Экономика
22 декабря 2022, 15:20 • Анна Мурашко • 10305
ЕС предоставит Украине 900 генераторов - фон дер Ляйен
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Европейский Союз предоставит Украине 900 генераторов. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН.
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«ЕС работает над увеличением потоков электроэнергии между Украиной, Молдовой и остальной Европой. Мы также мобилизуем 900 генераторов для питания страны, включая больницы. И мы посылаем миллионы энергосберегающих лампочек. Мы с вами. Свет будет», - написала фон дер Ляйен в Twitter.
Дополнение
Франция 7 декабря передала для Украины 100 генераторов средней мощности для прохождения отопительного сезона.
Источник: УНН
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