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рашисты нанесли два ракетных удара по Краматорску

рашисты нанесли два ракетных удара по Краматорску

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Краматорску в Донецкой области, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Телеграм, пишет УНН.

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"Краматорск, Донецкая область. Оккупанты нанесли два ракетных удара по городу", - сообщил Тимошенко.

По его словам, последствия выясняются.

Дополнение

Сегодня, 22 декабря, оккупационные войска рф обстреляли Часов Яр в Донецкой области из РСЗО. По предварительной информации, один человек погиб, еще два получили ранения.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, война, Краматорск
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