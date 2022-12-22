Министр обороны Польши о предоставлении Украине Patriot: это усилит безопасность не только украинцев, но и поляков

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что размещение Patriot в Украине усилит безопасность не только украинцев, но и поляков. Он добавил, что оппозиция, заявившая о «невозможности» переноса пусковой установки, в очередной раз дискредитировала себя, передает УНН.

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«Размещение американской системы Patriot в Украине усилит безопасность не только украинцев, но и поляков. Это отличное решение администрации США. Оппозиция, заявившая о «невозможности» переноса пусковой установки в Украину, в очередной раз дискредитировала себя», - написал Блащак в Twitter.

Дополнение

В новый пакет военной помощи от США вошла система Patriot.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что комплексы Patriot могли бы существенно усилить противовоздушную оборону и отогнать подальше российскую авиацию от границ Украины.