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Румыния, Венгрия, Болгария: куда Украина увеличила экспорт товаров в этом году

Румыния, Венгрия, Болгария: куда Украина увеличила экспорт товаров в этом году

КИЕВ. 22 декабря. УНН. За текущий год суммарный экспорт товаров из Украины сократился почти на треть. В то же время, как сказано в исследовании YouControl, есть ряд стран, в которые существенно увеличилась доля поставок украинского экспорта. Среди них также Венгрия, передает УНН.

Детали

В этом году наблюдаются значительно более высокие показатели украинского экспорта в такие страны как Румыния, Венгрия, Словакия, Болгария и Молдова, которые являются географически близкими соседями.

Румыния занимает в списке второе место после лидирующей Польши. В процентном отношении экспорт товаров в Румынию за 10 месяцев 2022 г. составляет 8,2% (по сравнению с 2,3% в 2021 г.).

Транспортировка отечественной продукции в эти страны происходит наземными магистралями на западном направлении из относительно благополучных приграничных регионов Закарпатья, Буковины. А также стойко держащий удар Одесской области.

Достаточно крупными покупателями украинских товаров остаются Турция (6,6%), Германия (5,2%), Нидерланды (3,6%), Испания (3,1%), Чехия (2,9%).

Дополнение

За десять месяцев 2022 года суммарный экспорт товаров из Украины составляет 36,9 млрд долларов.

Источник: УНН
Теги: экспорт, Украина, импорт, торговля
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