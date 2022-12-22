В Херсонской области найдено 7 пыточных и 8 мест несвободы - полиция

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Херсонской области полицией найдено 7 пыточных и 8 мест несвободы, только в одном изоляторе держали более 300 человек, сообщил и.о. начальника отдела коммуникации ГУНП в Херсонской области Андрей Кованый во время брифинга, пишет УНН.

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"В настоящее время на деоккупированных территориях зафиксировано 7 пыточных и 8 мест несвободы. Три пыточных и одно место несвободы — это непосредственно в самом Херсоне. Еще четыре пыточных и семь мест несвободы — это Бериславский район. Но это не все. Это только те, о которых я могу говорить как полицейский", — сказал Кованый.

Детали

Кованый отметил, что только в одной пыточной в Херсоне уже зафиксировано содержание более 300 граждан, и это не окончательные данные, цифра растет.

Дополнение

Ранее Омбудсмен указывал, что на деоккупированной части Херсонской области обнаружены 10 пыточных, 4 из них в Херсоне.