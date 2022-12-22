С начала вторжения Украина получила 28 млрд долл. международной помощи

КИЕВ. 22 декабря. УНН. С начала полномасштабного вторжения россии Украина получила уже 28 миллиардов долларов финансовой помощи от международных партнеров. Об этом на брифинге сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает корреспондент УНН.

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"За 11 месяцев Украина получила 26,7 млрд долларов финансовой помощи. Сейчас сумма выросла до 28 миллиардов долларов", – сказала она.

Детали

По словам Свириденко, с марта этого года потребность в ежемесячной финансовой поддержке была в размере 5 млрд долларов. Она отметила, что Украина рассчитывает на покрытие дефицита бюджета с помощью международных партнеров.

"Если мы говорим о 2023 годе, то дефицит бюджета составляет более 20% ВВП. Конечно, мы его будем покрывать благодаря финансовой помощи партнеров. Нам нужно привлечь в следующем году 38 миллиардов долларов. Европейский Союз уже подтвердил возможность оказания нам помощи на уровне 18 млрд долларов. Мы планируем, что остальные gap (разницу - ред.) будут перекрыты на средства привлечений от МВФ, других доноров, и США в первую очередь", - подытожила министр.

Напомним

16 декабря главы государств и правительств стран ЕС окончательно утвердили решение о выделении для Украины макрофинансовой помощи (МФД+) на 2023 год в размере 18 млрд евро.