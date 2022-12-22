За 10 месяцев войны Украина больше всего импортировала нефтепродуктов: из каких стран

КИЕВ. 22 декабря. УНН. За 10 месяцев 2022 года суммарный импорт товаров в Украину составил около 44 млрд долларов (76,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Больше всего было завезено товаров из категории нефть и нефтепродукты. Об этом говорится в исследовании YouControl, сравнившем прошлогодние данные Таможни с показателями 10 месяцев 2022 года, передает УНН.

Каких товаров импортировано больше всего

В целом, завезенная доля товаров из категории нефть и нефтепродукты составляет 15,6%, что чуть больше 6,8 млрд долларов.

Вторую строчку заняла категория автомобили легковые и другие моторные средства — 5,8% (2,5 млрд долларов), заменив категорию нефтяные газы в 2021 году. Зато доля в категории нефтяные газы составляет 4,1 % (1,8 млрд долларов).

Четвертое место занимает категория товаров “остальное”, которая поднялась со 107 места в 2021 году: 3,7% (1,6 млрд долларов).

Такие данные можно объяснить прямым влиянием полномасштабного вторжения, ведь к категории другие товары относятся: дипломатический груз, международные экспресс-отправления, консолидированный груз и гуманитарная помощь.

Категория лекарственные средства осталась на относительно неизменном уровне – 1,2 млрд дол. с долей 2,9%.

В целом, за 10 месяцев 2022 года увеличился импорт тракторов, изолированных проводов и кабелей, шин и покрышек и продуктов для кормления животных по сравнению с 2021 годом. Это объяснимо увеличением потребностей в соответствующих сферах использования этих товаров после полномасштабного вторжения.

Из каких стран поставляли больше товаров

Бессменным лидером по объему импорта остался Китай, с показателем в 15% (или 6,5 млрд долларов) вместо 15,1%.

Второе место заняла Польша – 9,9% (почти 4,4 млрд долларов), третье место заняла Германия – с почти неизменным показателем в 8,3%, что составляет 3,6 млрд долларов.

В то же время, с 7-й позиции в 2021 году на 4-ю поднялась Турция с показателем в 5,2% (или 2,3 млрд долларов). Пятерку лидеров замыкает США, заменив страну-союзницу россии с показателем в 4,2% (1,8 млрд долларов). Сама же беларусь сместилась на 9 строчку с показателем 3,2%.

После начала полномасштабного вторжения Украина наконец значительно сократила импорт из страны-агрессора, хотя успехом было бы, конечно, полное прекращение сотрудничества с рф.

россия в этом году оказалась на шестой строчке в рейтинге смены лидеров, переместившись со 2 места. Ее доля в общем импорте упала почти втрое: с 9,1% до 3,6% (1,5 млрд долларов).

Неизменным остался импорт из Италии, Словакии и Нидерландов. Наблюдаем рост торгового партнерства с Польшей, Турцией, США, Чехией и Индией.