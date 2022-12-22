В Минэкономики ожидают, что потолок цен на нефть снизит доходы рф на 50%

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Минэкономики Украины ожидают, что введенный Европейским Союзом и другими странами потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, уменьшит доходы россии в этой сфере на 50%. Об этом во время брифинга сказала первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.

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"Мы ожидаем, что обвал прибыли от экспорта нефти и газа должен быть более чем на 50%, именно из-за введения эмбарго ЕС на сырье, и из-за производства "price cap" (предельная цена - ред.) на нефть. Напомню, что, если вы посмотрите на доходы от нефти и газа, на них приходится 60% экспорта и 40% доходов федерального бюджета россии", - сообщила Свириденко.

Детали

Министр добавила, что "каждый раз в истории" существенное падение этих доходов сопровождается экономическим кризисом. По ее словам, в Минэкономики Украины ожидается, что доходы россии ниже критического уровня упадут до 40 млрд долларов в квартал.

Свириденко подчеркнула, что для того чтобы максимизировать влияние, Украина работает над установлением предельной цены на российскую нефть до 30 долларов за баррель.

Напомним

По данным Bloomberg, морские поставки сырой нефти с россии обрушились в первую неделю санкций ЕС и “Группы семи”, направленных против доходов Москвы от нефти, что явилось потенциальным источником финансирования российской агрессии против Украины.