В россии наблюдают признаки финансового стресса - Свириденко

КИЕВ. 22 декабря. УНН. С начала четвертого квартала этого года в россии наблюдаются признаки финансового стресса. Чтобы профинансировать госбюджет, кремль изъял средства из Фонда национального благосостояния и "Газпрома", сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко во время брифинга, пишет УНН.

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"С начала четвертого квартала мы наблюдаем признаки финансового стресса. С октября россия начала значительные ежемесячные изъятия из Фонда национального благосостояния, для того чтобы профинансировать бюджет. Они изъяли 250 миллиардов рублей. Они также изъяли 1,2 триллиона рублей из Газпрома через спецналог. Мы понимаем, что ситуация ухудшается. Дополнительным фактором, ухудшающим ситуацию, является отсутствие доступа к резервам в конвертируемой валюте", - сообщила министр.

Детали

По ее словам, по сравнению с показателями падения ВВП в Украине потери россии по итогам года - "на уровне 3-4%". Свириденко объяснила, что это связано с "рекордными поступлениями" в госбюджет РФ средств по экспорту нефти и газа - 360 миллиардов долларов.

Министр добавила, что Украина продолжает настаивать на усилении санкционного давления против Москвы.

"Сейчас дается знаки, что санкции внедряются, но внедряются постепенно и в определенной степени ограничены", - отметила она.

Напомним

Как пишут СМИ, российские доверенные лица диктатора Владимира Путина предупреждали его о катастрофических последствиях для экономики России в случае полномасштабного вторжения в Украину.

В перспективе двух лет падение ВВП они оценивали в 30%, а инфляция может вынудить Центробанк поднимать ключевую ставку до 35%, сокращение реальных доходов ожидалось на уровне 20%.