В Херсонской области начато более 8 тыс. производств по военным преступлениям - полиция

КИЕВ. 22 декабря. УНН. С начала боевых действий правоохранительными органами начато более 8 тысяч уголовных производств по фактам военных преступлений. Об этом во время брифинга сообщил и.о. начальника отдела коммуникации ГУ НП в Херсонской области Андрей Кованый, передает УНН.

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«Всего начато более 8 тысяч уголовных производств по фактам военных преступлений на территории Херсонщины с начала боевых действий. То есть эта работа велась и во время активной фазы боевых действий, и во время оккупации, и после освобождения эта работа не останавливается. Военные преступления фиксируются, уголовные производства продолжаются», – сообщил Кованый.

Сейчас на деоккупированных территориях работают специализированные совместные следственные группы, в состав которых входят следственные полиции, криминалисты, сотрудники прокуратуры и сотрудники СБУ. Совместно они фиксируют преступления для объективного их раскрытия и установления лиц, совершавших преступления и привлечения их к ответственности.

Напомним

В Херсонской области полицией найдено 7 застенков и 8 мест несвободы, только в одном изоляторе держали более 300 человек.