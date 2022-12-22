Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,87 0,0585 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Сборную Украины по хоккею и детей-хоккеистов тренируют граждане рф – расследование
Сборную Украины по хоккею и детей-хоккеистов тренируют граждане рф – расследование
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
9900

Зеленский встретился с Дудой: обсудили стратегические планы на будущее

Зеленский встретился с Дудой: обсудили стратегические планы на будущее

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Они обсудили стратегические планы на будущее, двусторонние отношения и взаимодействия на международном уровне в 2023 году, передает УНН.

Цитата

«По дороге домой встретился с другом Украины – Президентом Польши Анджеем Дудой. Подвели итоги года, который принес исторические вызовы из-за полномасштабной войны. Обсудили стратегические планы на будущее, двусторонние отношения и взаимодействия на международном уровне в 2023 году. Спасибо за неизменную и мощную поддержку!», - написал Зеленский в Telegram.

Дополнение

21 декабря Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, где его встретили президент США Джо Байден.

Источник: УНН
Теги: Анджей Дуда, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.