Иранская разведка заявила, что поймала 4 израильских команды Моссада

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Министерство разведки Ирана заявило, что захватило четыре группы, работавших на израильское разведывательное агентство Моссад, которое якобы готовило террористический акт во время недавних демонстраций, информирует УНН.

Детали

По сообщению информационного агентства Tasnim, были пойманы четыре группы, состоящие из шпионов Моссада.

«Сионистский режим стремился руководить оперативными группами и совершать множество совместных террористических актов, используя восстания, вспыхнувшие в разных частях страны в последние недели», - говорится в сообщении.

О количестве задержанных агентов не сообщается.

Добавим

Напряженность между двумя заклятыми врагами обострилась после убийства ведущего иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в ноябре 2020 года на окраине Тегерана, в котором Иран обвинил Израиль.

С того времени в Иране было зарегистрировано несколько инцидентов, связанных с безопасностью, в том числе на подземном ядерном объекте в Натанге в провинции Исфахан в центральном Иране, который неоднократно подвергался нападениям.