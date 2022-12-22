Минфин обнародовал меморандум с МВФ на следующий год

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Министерство финансов обнародовало сегодня меморандум правительства Украины и НБУ с Международным валютным фондом на следующий год, пишет УНН.

Детали

Письмо о намерениях и меморандум об экономической и финансовой политике, как сообщается, содержит меры, которые реализовало и планирует реализовать правительство Украины и НБУ в течение периода действия программы в 2022-2023 годах. Они были одобрены Советом директоров МВФ 19 декабря 2022 года.

Меморандум имеет 23 страницы и содержит ряд разделов. В частности, программа предусматривает меры по увеличению налоговых поступлений и оживлению внутреннего рынка заимствований, обеспечению долгосрочной стабильности финансового сектора, сдерживанию монетарного финансирования, а также улучшению государственного управления и прозрачности государственных институций.

Есть раздел и по институтам для борьбы с коррупцией. В частности, отмечается, что "длится работа комиссии по отбору нового главы НАБУ". "Согласно изменениям в законодательство от ноября 2021 года ожидается, что до конца марта 2023 года после проведения открытого, прозрачного и конкурентного процесса отбора кандидатов Кабинет министров Украины назначит нового главу", - сказано в меморандуме.

Также есть пять структурных маяков:

"Реализация политики в рамках программы будет контролироваться с помощью пяти структурных маяков (СМ), а также двух количественных целей (КЦ) и двух индикативных целей (ИЦ). Индикативные цели на конец марта 2023 помогут нам направить реализацию нашей программы в начале следующего года", - отмечается в меморандуме.

"Выполнение положений меморандума приблизит страну к запуску новой полноценной программы сотрудничества с МВФ в 2023 году", - отметили в Минфине.

Напомним

МВФ одобрил новую мониторинговую программу для Украины.