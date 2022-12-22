В Херсонской области от обстрелов погибли 332 гражданских - полиция

КИЕВ. 22 декабря. УНН. С начала полномасштабного вторжения полицией в Херсонской области установлена гибель от обстрелов 332 гражданских, среди них 17 детей. Об этом во время брифинга сообщил и.о. начальника отдела коммуникации ГУ НП в Херсонской области Андрей Кованый, передает УНН.

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«Обстрелы происходят каждый день. Целятся по жилым кварталам, критической инфраструктуре, но фактически летит по всему городу. Есть жертвы среди мирных граждан, почти каждый день есть как травмированные, так и погибшие. С момента деоккупации следователями подтверждена информация о гибели 332 гражданских, 17 из них – дети, а еще 74 человека не установлены. Это цифры с начала боевых действий», – сообщил Кованый.

Напомним

Еще 36 могил найдено на кладбище в поселении геологов в Херсоне после деоккупации. Во дворе частного дома на Херсонщине обнаружены захоронения с останками шести человек со следами пыток.