Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,87 0,0585 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Сборную Украины по хоккею и детей-хоккеистов тренируют граждане рф – расследование
Сборную Украины по хоккею и детей-хоккеистов тренируют граждане рф – расследование
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
8145

В Херсонской области от обстрелов погибли 332 гражданских - полиция

В Херсонской области от обстрелов погибли 332 гражданских - полиция

КИЕВ. 22 декабря. УНН. С начала полномасштабного вторжения полицией в Херсонской области установлена гибель от обстрелов 332 гражданских, среди них 17 детей. Об этом во время брифинга сообщил и.о. начальника отдела коммуникации ГУ НП в Херсонской области Андрей Кованый, передает УНН.

Цитата

«Обстрелы происходят каждый день. Целятся по жилым кварталам, критической инфраструктуре, но фактически летит по всему городу. Есть жертвы среди мирных граждан, почти каждый день есть как травмированные, так и погибшие. С момента деоккупации следователями подтверждена информация о гибели 332 гражданских, 17 из них – дети, а еще 74 человека не установлены. Это цифры с начала боевых действий», – сообщил Кованый.

Напомним

Еще 36 могил найдено на кладбище в поселении геологов в Херсоне после деоккупации. Во дворе частного дома на Херсонщине обнаружены захоронения с останками шести человек со следами пыток.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, Херсон и Херсонская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.