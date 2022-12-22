По Харькову нанесли удар - председатель ОВА

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Российские оккупанты наносят удары по Харькову. Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона, пишет УНН.

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"Вот сейчас у нас, фактически в прямом эфире, удар по городу Харькову. Наверное, это был ракетный удар. Сейчас будем выяснять, подразделения ГСЧС будут направляться на место для ликвидации последствий", - отметил Синегубов.

Он отметил, что сейчас в регионе раздается воздушная тревога.

"И идут удары. По городу Харькову", – добавил он.

Дополнение

В Харьковской области сегодня, 22 декабря, российские оккупанты обстреляли Купянск и Волчанск. В результате вражеской атаки есть пострадавшие среди местного населения.