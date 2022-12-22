Новости: Криминал и ЧП
22 декабря 2022, 18:19 • Тоня Туманова • 9840
Известен как "Шнырь", "Шныра", "Блютуз": в Херсонской области взорвали машину коллаборанта Андрея Штепы, он погиб
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Оккупационный глава поселка Любимовка Херсонской области Андрей Штепа погиб во время подрыва автомобиля. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на экстренные службы и депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает УНН.
Детали
"По предварительным данным, он погиб. Документы в машине на его фамилию, обгоревшее тело. Это был подрыв", — сообщил росСМИ оккупационный "глава" администрации района Павел Филипчук.
По данным росСМИ, в машине Штепы была заложена взрывчатка.
Добавим
По словам депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя, Андрей Штепа известен как "Шнырь", "Шныра", "Блютуз".
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Источник: УНН
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