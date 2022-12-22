Депозит без депозита: IBOX BANK ввел новый тарифный план с доходом в 12% годовых

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Первый транзакционный банк IBOX BANK ввел новый карточный тарифный пакет для физических лиц – IBOXCARD. Он позволит клиентам получать доход в 12% годовых, не "замораживая" средства на карте. Об этом сообщили в пресс-службе Банка, передает УНН.

Детали

Новый продукт позволит клиентам Банка зарабатывать на своих же деньгах, ведь открыв карту Mastercard World Debit (INSTANT) или Mastercard Debit или Mastercard Platinum в рамках тарифного пакета IBOXCARD, клиент получит 12% годовых на остаток средств на счете.

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“Новый тарифный пакет – это возможность получить 12% годовых, доход как от полноценного депозита, не "замораживая" деньги на месяцы. Клиент свободно пользуется собственными активами, покупает все необходимые в военное время и при постоянной угрозе блекаута товары, донатит на ВСУ и помогает волонтерам - и одновременно держит остаток денег на карте на "депозите без депозита" в одном из самых прибыльных банков страны”, – рассказал заместитель Председателя Правления IBOX BANK Ростислав Наконечный.

Добавим

Владельцы IBOXCARD получат возможность бесплатного пополнения карт, а также бесплатное открытие, при оформлении карты Mastercard World Debit (INSTANT) до 23.01.2023.

Подробнее о тарифном пакете можно узнать в разделе «Тарифы» на сайте банка.

Напомним

Первый транзакционный банк IBOX BANK твердо закрепился в списке лидеров банковского сектора, об этом свидетельствуют результаты за 3 квартала 2022 года, обнародованные Национальным банком Украины. По данным НБУ, он занял 8 строчку в списке самых прибыльных банков страны.