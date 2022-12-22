Везем на Донбасс и на юг решения, которые ждали ВСУ: Зеленский о визите в США

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация «везет» из США на Донбасс, под Бахмут и на юг решения, которых ждали Силы обороны, передает корреспондент УНН.

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«Возвращаемся из Вашингтона – едем с хорошими результатами. С тем, что действительно поможет. Когда мы говорим «патриоты» в Украине и в Соединенных Штатах – мы все равно подразумеваем защиту государства и людей. Этот вопрос решен для Украины. Есть и финансовая поддержка. Есть и другие договоренности – о них чуть позже», – рассказал Зеленский.

Зеленский поблагодарил президента Байдена и за помощь, и за его международное лидерство, и за настроенность на победу.

Также Президент поблагодарил Конгресс Соединенных Штатов – обе палаты, обе партии.

«Везем в Украину, в Донбасс, под Бахмут и на юг решения, которые наши Силы обороны ждали», - сказал Зеленский.

Дополнение

Вчера, 21 декабря, Соединенные Штаты объявили о предоставлении очередного пакета военной помощи Украины. В него также вошли системы противовоздушной обороны Patriot.

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с американским коллегой Ллойдом Остином, во время которого поблагодарил за предоставленный США новый пакет военной помощи.