оккупанты на полевом аэродроме потеряли до 150 человек, ранены около 50 - Генштаб

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В результате удара 20 декабря по полевому аэродрому врага в районе Каховки Херсонской области оккупанты потеряли до 150 человек убитыми и около 50 ранеными. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

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«По уточненной информации, в результате удара 20 декабря по полевому аэродрому врага в районе Каховки Херсонской области оккупанты потеряли до 150 человек убитыми и около 50 – ранеными», - говорится в сообщении.

Кроме того, 20 декабря этого года Силы обороны нанесли удар по скоплению живой силы противника в районе Николаевки Скадовского района Херсонской области. В результате поражены до 140 военнослужащих российских оккупационных войск и уничтожены 8 грузовых автомобилей Камаз с боеприпасами.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 100 400 человек, 3003 танков и сотен единиц военной техники.