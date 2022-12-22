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В Белом доме назвали условие для встречи Байдена с путиным

В Белом доме назвали условие для встречи Байдена с путиным

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби озвучил условие для встречи американского лидера Джо Байдена с российским диктатором владимиром путиным. Об этом он сказал на брифинге, передает УНН.

Детали

"Вы слышали, как сам президент сказал на встрече с президентом Макроном, что если путин проявит серьезную готовность, то он, безусловно, готов будет с ним встретиться", - отметил Кирби.

Однако, по его словам, переговоры возможны только при наличии серьезной и реальной готовности с российской стороны, а также после проведения и при поддержке консультаций с Украиной.

Ранее

Джо Байден сказал, что в ближайшее время не собирается связываться с российским диктатором, но он готов поговорить с путиным, если тот будет заинтересован в прекращении войны.

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Напомним

Вчера с коротким визитом США посетил Владимир Зеленский.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина
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