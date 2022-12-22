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Сенат США поддержал поправку, позволяющую изымать активы бизнесменов из рф в пользу Украины

Сенат США поддержал поправку, позволяющую изымать активы бизнесменов из рф в пользу Украины

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Сенат США проголосовал за включение в проект бюджета поправки, позволяющей конфисковать замороженные активы российских олигархов в пользу Украины. Об этом сообщил журналист телеканала C-SPAN Крэйг Каплан, передает УНН.

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«Сенат единогласно одобрил поправку сенатора от Республиканской партии Южной Каролины Линдси Грэма в пакет расходов в размере 1,7 трлн долларов, что позволяет конфискацию и продажу активов российских олигархов для передачи Украине для предоставления гуманитарной и военной помощи», – написал Каплан в Twitter.

Член Палаты представителей Том Малиновский также подтвердил одобрение поправки.

«Это были долгие и настойчивые усилия, едва не провалившиеся, но это история на другой день. Сейчас мы приняли то, чего требуют здравый смысл и справедливость: те, кто поддерживает путина, должны помочь заплатить за восстановление страны, которую он пытается уничтожить», - написал он.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в США демократы в обязательном принятии закона о разрешении на национальную оборону (NDAA) планируют прописать положение, которое позволит Министерству юстиции передавать конфискованные активы на миллионы долларов от российских олигархов Украине.

Источник: УНН
Теги: активы, конфискация
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