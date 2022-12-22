Германия рассматривает поставки дополнительного вооружения для Украины после отправки США Patriot

КИЕВ. 22 декабря. УНН. По словам министра иностранных дел Анналены Бербок, Германия рассмотрит вопрос о дополнительном вооружении, которое она может поставить Украине для отражения атак россии после решения Соединенных Штатов предоставить систему ПВО Patriot, информирует УНН ссылаясь на агентство dpa.

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"После поставки Patriot мы рассмотрим, что мы могли бы поставить дополнительно, поскольку мы знаем, что эти системы ПВО спасают жизнь", – сказал Бербок в Берлине.

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Германия тоже имеет Patriot, и недавно она предложила их Польше вместе с немецкими войсками для эксплуатации. В то время речь шла о том, что систему нельзя отправить в Украину, поскольку немецкие войска не могут быть размещены на территории Украины, а украинцам потребуется интенсивная подготовка для их использования.

Германия уже отправила Киеву новую систему ПВО Iris-T, способную защитить целый город.