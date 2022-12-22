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Германия рассматривает поставки дополнительного вооружения для Украины после отправки США Patriot

Германия рассматривает поставки дополнительного вооружения для Украины после отправки США Patriot

КИЕВ. 22 декабря. УНН. По словам министра иностранных дел Анналены Бербок, Германия рассмотрит вопрос о дополнительном вооружении, которое она может поставить Украине для отражения атак россии после решения Соединенных Штатов предоставить систему ПВО Patriot, информирует УНН ссылаясь на агентство dpa.

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"После поставки Patriot мы рассмотрим, что мы могли бы поставить дополнительно, поскольку мы знаем, что эти системы ПВО спасают жизнь", – сказал Бербок в Берлине.

Добавим

Германия тоже имеет Patriot, и недавно она предложила их Польше вместе с немецкими войсками для эксплуатации. В то время речь шла о том, что систему нельзя отправить в Украину, поскольку немецкие войска не могут быть размещены на территории Украины, а украинцам потребуется интенсивная подготовка для их использования.

Германия уже отправила Киеву новую систему ПВО Iris-T, способную защитить целый город.

Источник: УНН
Теги: ПВО, Германия, война
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