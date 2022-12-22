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Оккупанты обстреляли три общины Сумской области

Оккупанты обстреляли три общины Сумской области

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Оккупанты нанесли 54 удара по пограничной в течение дня. Под обстрелами были Белопольская, Хотинская и Зноб-Новгородская общины. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.

Детали

Белопольское общество россияне обстреляли 4 раза из минометов. В общей сложности 37 мин разорвались на пограничные. Поврежден частный дом, сельский Дом культуры и магазин.

По Хотинской общине с территории россии враг ударил из артиллерии, 12 прилетов.

Зноб-новгородская община: из минометов оккупанты обстреляли пограничную деревню. Было 5 прилетов.

Люди не пострадали.

Напомним 

В Сумской области враг атаковал одну из общин, сбросив взрывчатку с квадрокоптера.

Источник: УНН
Теги: Украина, война с Россией, Сумы и Сумская область
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