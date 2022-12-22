Литва запретит россиянам и белорусам носить огнестрельное оружие

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Гражданам россии и беларуси, находящимся в Литве, запрещается иметь огнестрельное оружие в соответствии с новым законом, принятым парламентом в Вильнюсе. Об этом пишет Delfi, информирует УНН.

Детали

Новый закон, который вступит в силу с 1 апреля следующего года, направлен на недопущение формирования противостоящих властям вооруженных формирований в случае беспорядков в стране, граничащей с беларусью и российским эксклавом Калининград.

Согласно представленной в парламент информации, в настоящее время разрешения на хранение или ношение оружия имеют 294 гражданина россии и 46 граждан беларуси.

Как только закон вступит в силу, у них будет год, чтобы продать оружие или сдать его в полицию. Разрешения подлежат отзыву.

Добавим

В начале декабря в Вильнюсе был демонтирован памятник советским воинам, погибшим при освобождении Литвы от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. Ранее в Минюсте Литвы отмечали, что будут демонтированы только шесть стел с изображением солдат, а мемориал и могилы останутся.