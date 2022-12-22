Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,90 0,0256 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Сборную Украины по хоккею и детей-хоккеистов тренируют граждане рф – расследование
Сборную Украины по хоккею и детей-хоккеистов тренируют граждане рф – расследование
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
20010

Запорожская ОВА: оккупанты направили ракету по дому, где находились дети

Запорожская ОВА: оккупанты направили ракету по дому, где находились дети

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Председатель Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что российские военные направили ракету по дому, где находились дети трех и пятнадцать лет, передает УНН.

Цитата

“Сегодня враг решил похоронить двух мальчишек. Живьем. Ракета ударила по их дому. Они выдержали, стена — нет. Двое героев, трех и пятнадцати лет. Они выжили там, где не выдержал камень. Они будут жить, потому что должны. Они победят!”, — написал Старух.

Напомним

Российские войска нанесли по Запорожской области 15 ракетных ударов.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.