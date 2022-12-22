Запорожская ОВА: оккупанты направили ракету по дому, где находились дети

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Председатель Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что российские военные направили ракету по дому, где находились дети трех и пятнадцать лет, передает УНН.

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“Сегодня враг решил похоронить двух мальчишек. Живьем. Ракета ударила по их дому. Они выдержали, стена — нет. Двое героев, трех и пятнадцати лет. Они выжили там, где не выдержал камень. Они будут жить, потому что должны. Они победят!”, — написал Старух.

Напомним

Российские войска нанесли по Запорожской области 15 ракетных ударов.