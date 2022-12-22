Латвия выделила 200 тысяч евро на восстановление водоснабжения для Николаева

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Латвийская Республика приняла решение выделить 200 тысяч евро на восстановление водоснабжения для Николаева. Об этом сообщает КП “Николаевводоканал”, передает УНН.

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“Депутаты Думы г. Рига Латвийской Республики приняли важное решение для николаевцев — выделить 200 тысяч евро из бюджета самоуправления с целью восстановления водоснабжения”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, на эти деньги планируется в ближайшее время приобрести современное оборудование для ремонта сетей.

Напомним

Правительство Латвии поддержало инициативу министерства культуры страны и выделит 559 тысяч евро из госбюджета для закупки генераторов для украинских государственных СМИ.