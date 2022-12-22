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Будут сопровождаться дополнительным дублированием сообщений: в Сумской области обновили сигналы воздушной тревоги

Будут сопровождаться дополнительным дублированием сообщений: в Сумской области обновили сигналы воздушной тревоги

КИЕВ. 22 декабря. УНН. С сегодняшнего дня в Сумской области сигналы воздушной тревоги будут сопровождаться дополнительным дублированием сообщений об угрозе. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

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"С 22 часов 22 декабря в Сумской области все сигналы тревоги будут сопровождаться дополнительным дублированием сообщений об угрозе. Они будут раздаваться на улицах городов области, из спецавтомобилей ГСЧС, с использованием громкоговорителей. Прошу не паниковать и с пониманием отнестись к этому. А еще - не игнорировать сигналы тревоги", - отметил Живицкий.

Напомним 

В Сумской области враг атаковал одну из общин, сбросив взрывчатку с квадрокоптера.

Источник: УНН
Теги: Сумы и Сумская область, тревога
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