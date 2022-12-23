КИЕВ. 23 декабря. УНН. Российские оккупанты обстреляли два района Днепропетровской области, повреждены линии электропередач. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.

Детали

Никопольщина. Днем (22 декабря – ред.) оккупанты из тяжелой артиллерии ударили по Марганецкой и Красногригорьевской общинам. В последней изуродовано три частных дома. Без жертв.

Синельниковский район. Тоже тяжелая артиллерия, россияне били по Великомихайловскому обществу. Там повреждены линии электропередач, в результате чего около полутысячи абонентов остались без света. Без пострадавших.

"О звуке, похожем на взрыв, который вечером слышали жители Камянского и отдельных районов Днепропетровщины – информация выясняется", - отметил Лукашук.

Напомним

Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, в Марганце пострадала 8-летняя девочка.