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Оккупанты обстреляли два района Днепропетровской области

Оккупанты обстреляли два района Днепропетровской области

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Российские оккупанты обстреляли два района Днепропетровской области, повреждены линии электропередач. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.

Детали

Никопольщина. Днем (22 декабря – ред.) оккупанты из тяжелой артиллерии ударили по Марганецкой и Красногригорьевской общинам. В последней изуродовано три частных дома. Без жертв.

Синельниковский район. Тоже тяжелая артиллерия, россияне били по Великомихайловскому обществу. Там повреждены линии электропередач, в результате чего около полутысячи абонентов остались без света. Без пострадавших.

"О звуке, похожем на взрыв, который вечером слышали жители Камянского и отдельных районов Днепропетровщины – информация выясняется", - отметил Лукашук.

Напомним

Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, в Марганце пострадала 8-летняя девочка.

Источник: УНН
Теги: Украина, Днепр и Днепропетровская область, война с Россией
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