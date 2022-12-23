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В КНДР говорят, что не предлагали боеприпасы рф

В КНДР говорят, что не предлагали боеприпасы рф

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Северной Кореи опровергло сообщение, что КНДР передавала рф боеприпасы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

МИД КНДР заявил, что между двумя странами “никогда не происходило никаких оружейных операций”, проинформировало официальное северокорейское телеграфное агентство KCNA.

Цитата

“Неправдивое сообщение японских СМИ о том, что КНДР предлагало оружие россии, является самой абсурдной выдумкой, которая не стоит никаких комментариев или интерпретаций”, — сказал представитель министерства в распространенном заявлении.

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Источник: УНН
Теги: КНДР
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