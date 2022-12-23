В компании Tesla планируют новую волну увольнений - СМИ

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Компания Tesla, занимающаяся производством и продажами электрокаров и принадлежащая Илону Маску, планирует новую волну сокращений. Об этом сообщает Electrek, передает УНН.

Детали

Собеседники издания подчеркнули, что новая волна увольнений состоится уже в первом квартале 2023 года года.

Кроме этого, как отмечается, компания временно планирует не набирать новых сотрудников.

При этом пока не до конца понятно, насколько значительным будет это “замораживание” найма людей, поскольку Tesla все еще планирует расширить производство.

Отмечается, что эта новость появилась на фоне сведений о падении акций Tesla в течение года, несмотря на то, что финансовые показатели компании достигают новых рекордов практически каждого квартала.

Напомним

Tesla отзывает более 321 000 автомобилей в США из-за того, что задние фонари могут периодически не гореть.