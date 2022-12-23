Блинкен обсудил украинский мирный план с лидерами G7

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что обсудил мирное предложение Украины со своими коллегами из "Большой семерки". Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

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“Могу просто сказать вам, что мы рассматриваем то, что он (Зеленский — ред.) предложил. Я только что был на видеосвязи с нашими партнерами по „Группе семи“. И это одна из вещей, о которых мы говорили”, — сказал он.

Госсекретарь США назвал формулу мира Зеленского “хорошим началом”.

“Это вещи, которые каждый должен так или иначе поддерживать”, — добавил он.

Блинкен не стал говорить, сколько времени понадобится США и Украине для совместной оценки мирного плана, о чем президенты обеих стран договорились на встрече накануне.

“Из всех наших разговоров с Украиной, включая вчерашние разговоры между президентом Байденом и президентом Зеленским, ясно, что у нас одна и и сама цель: свободная и независимая, процветающая, демократическая Украина, которая демонстрирует, что принципы Устава Организации Объединенных Наций придерживаются, в частности, относительно территориальной целостности, суверенитета и независимости, и это то, что вчера подтвердил президент”, — сказал Блинкен.

Он также добавил, что россия не проявляет “никакой значимой заинтересованности” в дипломатии, направленной на прекращение войны.

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