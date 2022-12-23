В Харьковской области эксгумировали тела матери и сына, погибших от вражеского обстрела

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Харьковской области правоохранители эксгумировали тела матери и сына, погибших от вражеского обстрела. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

22 декабря прокуроры Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области совместно со следователями полиции в рамках уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством ( ч. 2 ст. 438 УК Украины), провели эксгумацию двух трупов.

Установлено, что 15 марта в с. Русская Лозовая Харьковского района 77-летняя женщина и ее 61-летний сын находились на территории собственного двора. В это время российские военные начали обстреливать деревню: мать и сын погибли на месте.

“В настоящее время трупы направлены для проведения судебно-медицинских экспертиз. Следственные действия проводились совместно с следователями ОП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харьковской области”, — говорится в сообщении.

Напомним

В Харьковской области правоохранители эксгумировали тела отца и дочери, погибших на собственном дворе во время вражеского обстрела.