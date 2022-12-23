Сколько нужно времени для полного восстановления сетей водоснабжения в Николаеве: мэр дал ответ

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что полное восстановление сетей водоснабжения в Николаеве будет длиться не один год и нуждается в немалых средствах, передает УНН.

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“Следует понимать, что процесс перспективы полного восстановления сетей водоснабжения в Николаеве будет длиться не один год. Есть два аспекта — финансовый и технический. Что касается финансового, то деньги сейчас ищут. Насколько мне известно, по инициативе депутата Давида Арахамии в государственном бюджете на следующий год заложены средства для Николаева”, — сказал он.

Детали

Технические вопросы, по словам Сенкевича, потребуют времени: выполняя ремонтные работы, нужно сначала переключить потребителей на другую ветвь водопровода, чтобы люди не остались без воды. Некоторые трубы будут менять полностью, другие можно санировать.

“Мы к этому уже готовимся”, — добавил мэр.

Сенкевич отметил, что город наладил плодотворное сотрудничество с благотворительной организацией, которая также согласилась профинансировать часть работ по замене сети водопровода.

Напомним

Латвия выделила 200 тысяч евро на восстановление водоснабжения для Николаева.