Новости: Спорт
23 декабря 2022, 03:19 • Юлиана Росковинская • 11190
Свитолина вернулась к тренировкам
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина вернулась к тренировкам после рождения ребенка, передает УНН.
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“Семья Монфис вернулась к делам”, — написала Свитолина в социальной сети Instagram под фотографией вместе со своим мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом.
Напомним
Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее муж, француз Гаэль Монфис, впервые стали родителями.
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Источник: УНН
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