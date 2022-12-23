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Свитолина вернулась к тренировкам

Свитолина вернулась к тренировкам

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина вернулась к тренировкам после рождения ребенка, передает УНН.

Цитата

“Семья Монфис вернулась к делам”, — написала Свитолина в социальной сети Instagram под фотографией вместе со своим мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Напомним 

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее муж, француз Гаэль Монфис, впервые стали родителями.

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Источник: УНН
Теги: спорт
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