США рассматривают возможность провести обучение украинских военных на своей территории – Politico
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Пентагон рассматривает возможность проведения обучения украинских военнослужащих на системах Patriot на территории США. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в министерстве обороны США, передает УНН.
Детали
Издание пишет, что США уже обучали украинских военных пользоваться гаубицами M777 и РСЗО HIMARS. Но такие тренировки проходили в Восточной Европе, Германии и Великобритании.
Politico добавляет, что на этот раз Пентагон рассматривает возможность провести все или часть обучения ВСУ эксплуатации Patriot на территории США, в том числе на военной базе в штате Оклахома.
Источники также отметили, что в настоящее время окончательное решение о месте обучения еще не принято.
Напомним
Для того чтобы украинские войска были должным образом подготовлены для работы с системой батарей Patriot, понадобится "несколько месяцев", заявил высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства.