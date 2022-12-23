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США рассматривают возможность провести обучение украинских военных на своей территории – Politico

США рассматривают возможность провести обучение украинских военных на своей территории – Politico

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Пентагон рассматривает возможность проведения обучения украинских военнослужащих на системах Patriot на территории США. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в министерстве обороны США, передает УНН.

Детали

Издание пишет, что США уже обучали украинских военных пользоваться гаубицами M777 и РСЗО HIMARS. Но такие тренировки проходили в Восточной Европе, Германии и Великобритании.

Politico добавляет, что на этот раз Пентагон рассматривает возможность провести все или часть обучения ВСУ эксплуатации Patriot на территории США, в том числе на военной базе в штате Оклахома.

Источники также отметили, что в настоящее время окончательное решение о месте обучения еще не принято.

Напомним 

Для того чтобы украинские войска были должным образом подготовлены для работы с системой батарей Patriot, понадобится "несколько месяцев", заявил высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства.

Источник: УНН
Теги: США, ВСУ
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