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Раненого бывшего главу "Роскосмоса" рогозина перевезут в москву - росСМИ

Раненого бывшего главу "Роскосмоса" рогозина перевезут в москву - росСМИ

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Бывшего председателя "Роскосмоса" дмитрия рогозина, который в результате ракетного удара получил ранения в Донецке, перевезут на лечение в москву. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

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"рогозина перевезут в москву, где консилиум врачей уже будет принимать решение о необходимой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Напомним 

РосСМИ и Telegram-каналы информировали, что в Донецке обстрелян ресторан, в котором праздновал День рождения бывший глава "Роскосмоса" дмитрий рогозин.

Источник: УНН
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