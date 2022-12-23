Раненого бывшего главу "Роскосмоса" рогозина перевезут в москву - росСМИ

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Бывшего председателя "Роскосмоса" дмитрия рогозина, который в результате ракетного удара получил ранения в Донецке, перевезут на лечение в москву. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Цитата

"рогозина перевезут в москву, где консилиум врачей уже будет принимать решение о необходимой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Напомним

РосСМИ и Telegram-каналы информировали, что в Донецке обстрелян ресторан, в котором праздновал День рождения бывший глава "Роскосмоса" дмитрий рогозин.