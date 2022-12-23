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Первая женщина в должности президента Словении Пирц Мусар приняла присягу

Первая женщина в должности президента Словении Пирц Мусар приняла присягу

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Наташа Пирц Мусар, которая была избрана президентом Словении во втором туре выборов 13 ноября приняла присягу на торжественном заседании Народного собрания и официально приступает к исполнению обязанностей в пятницу, пишет УНН со ссылкой на RTV SLO.

Детали

Пирц Мусар в своей речи пообещала отстаивать верховенство права, права человека и независимость ветвей власти, а также работать для укрепления “Европы, что состоит из демократических и инклюзивных обществ”. Она также сказала, что в пределах своего первого зарубежного визита совершит турне по странам Западной Европы.

Борут Пахор, которого Наташа Пирц Мусар заменит на должности, заявил, что доволен выполненной со своей стороны работой, и пожелал преемнице успехов в работе.

Напомним 

Как писал УНН, во втором туре выборов президента Словении, который прошел 13 ноября побеждала беспартийный кандидат, адвокат Наташа Пирц Мусар, придерживающийся левоцентристских взглядов.

Источник: УНН
Теги: Словения
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