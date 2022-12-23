Украинские защитники ликвидировали российского майора, воевавшего в ЧВК Вагнера

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Украинские военные уничтожили российского наемника-майора, воевавшего в составе ЧВК Вагнера. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в Telegram, передает УНН.

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"Майору - полицаю запаса Денису Линнику не сиделось на пенсии. Записался в ЧВК "Дембель" (Вагнер) и по традиции, как всегда, успешно демобилизован", - отметил Штефан.

Напомним

Украинские защитники уничтожили российского гранатометчика Натана Касаткина, вернувшегося воевать в Украину после плена.