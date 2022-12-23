У оккупантов на Херсонском направлении конфликты между военными и силовиками - ЦНС

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Центр национального сопротивления сообщает, что у российских силовиков и военных, воюющих в оккупационных подразделениях на Херсонском направлении, конфликт из-за недостаточного материального обеспечения, передает УНН.

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"Между оккупационными силовиками (росгвардия, фсб) и военными нарастает напряжение из-за недостаточного материального обеспечения. Так, первые отбирают лучшие транспортные средства, которые доставляют оккупанты на временно оккупированные территории. В то же время военные получают обеспечение потребностей по избыточному принципу. Ситуацию усугубляет негласный запрет на доставку новых транспортных средств через Крым, который ввели оккупанты", - говорится в сообщении.

Моральное состояние россиян на левом берегу Херсона резко снижается.

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